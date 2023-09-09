Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба Румынии Даниэлем Петреску.

Они обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае.

Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

Также Залужный "указал на необходимость усиления противовоздушной обороны Украины".

Напомним, сегодня в Румынии нашли обломки предположительно российского дрона, который наносил удар по Измаилу.

О том, залетел дрон на территорию Румынии либо был сбит, и через границу перелетели обломки, не сообщается.

Между тем в НАТО не считают, что падение беспилотника в Румынии было преднамеренной атакой России.

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