В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга был уничтожен российский катер типа КС-701 "Тунец".

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.

Подробности не приводятся.

Этой ночью в Крыму, по предварительным данным, были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Напомним, ночью 13 сентября в Севастополе под ракетный удар попал Севморзавод. Также в минобороны РФ заявили, что три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море.

Ранее о поражении украинских катеров в северо-западной части Черного моря неоднократно сообщало минобороны РФ. Украина этого не подтверждала.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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