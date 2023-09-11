За сутки ВСУ уничтожили шесть российских катеров вблизи левобережья Херсонской области - командование "Юг"
За минувшие сутки ВСУ уничтожили шесть российских катеров во время попытки армии РФ восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.
Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в интервью "Радио Свобода".
"На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там. Выискивает способы обеспечить себе более плотную оборону. И в том числе по направлению самого Днепра, из воды. Но минус шесть лодок – это очень красноречивый, убедительный отчет за прошедшие сутки, о котором мы можем сейчас. Так завершилась попытка войск РФ закрепиться на тех позициях, с которых они были выбиты. Также мы продолжаем уничтожать и личный состав. И другую технику – пушки, минометы", - сказала Гуменюк.
По ее словам, силы РФ также активизировались в воздухе и не прекращают атаки управляемыми авиабомбами по правому берегу Херсонщины. Гуменюк отметила, что силы РФ на левобережье преобладают, и они "очень мощные".
В утренней сводке Генштаба ВСУ, как и в официальных сообщениях Минобороны РФ, об уничтоженных российских катерах упоминаний нет.
Напомним, недавно авиация ВСУ уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Черного моря.
Также мы публиковали видео поражения дроном российского катера в Херсонской области. На этом катере россияне попытались подойти к правому берегу Днепра, который контролирует Украина. Однако плавсредство обнаружил разведывательный дрон 126-й артиллерийской бригады ВСУ.