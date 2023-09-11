За минувшие сутки ВСУ уничтожили шесть российских катеров во время попытки армии РФ восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в интервью "Радио Свобода".

"На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там. Выискивает способы обеспечить себе более плотную оборону. И в том числе по направлению самого Днепра, из воды. Но минус шесть лодок – это очень красноречивый, убедительный отчет за прошедшие сутки, о котором мы можем сейчас. Так завершилась попытка войск РФ закрепиться на тех позициях, с которых они были выбиты. Также мы продолжаем уничтожать и личный состав. И другую технику – пушки, минометы", - сказала Гуменюк.

По ее словам, силы РФ также активизировались в воздухе и не прекращают атаки управляемыми авиабомбами по правому берегу Херсонщины. Гуменюк отметила, что силы РФ на левобережье преобладают, и они "очень мощные".

В утренней сводке Генштаба ВСУ, как и в официальных сообщениях Минобороны РФ, об уничтоженных российских катерах упоминаний нет.

Напомним, недавно авиация ВСУ уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Черного моря.

Также мы публиковали видео поражения дроном российского катера в Херсонской области. На этом катере россияне попытались подойти к правому берегу Днепра, который контролирует Украина. Однако плавсредство обнаружил разведывательный дрон 126-й артиллерийской бригады ВСУ.