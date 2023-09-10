В России снова заявляют, что уничтожили три украинских десантных катера
РФ заявляет, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее острова Змеиный.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
По утверждению ведомства, они следовали в направлении Крымского побережья. Также в МО РФ заявили, что сбили у побережья Крыма восемь беспилотников самолетного типа.
Украина всего этого не подтверждала.
Напомним, вчера в России также заявили, что уничтожили четыре украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. МО РФ утверждало, что военными самолетами были уничтожены "четыре быстроходных катера с десантными группами ССО ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих".
Накануне РФ заявляла о том, что якобы четыре катера американского производства с десантом на борту, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма, были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря.
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