РФ заявляет, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее острова Змеиный.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

По утверждению ведомства, они следовали в направлении Крымского побережья. Также в МО РФ заявили, что сбили у побережья Крыма восемь беспилотников самолетного типа.

Украина всего этого не подтверждала.

Напомним, вчера в России также заявили, что уничтожили четыре украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. МО РФ утверждало, что военными самолетами были уничтожены "четыре быстроходных катера с десантными группами ССО ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих".

Накануне РФ заявляла о том, что якобы четыре катера американского производства с десантом на борту, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма, были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.