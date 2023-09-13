Жители румынских сел, граничащих с югом Одесской области, сегодня ночью получили уведомления об опасности во время ночной атаки российских дронов.

Об этом сообщает местный портал Digi24.

"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь дома, вдали от окон и наружных стен", - говорилось в сообщении.

Ранее обломки дрона уже падали на территорию Румынии. После этого около границы с Украиной начали строить бетонные бомбоубежища.

Напомним, в МИД Румынии выразили официальный протест Кремлю после падения беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

Между тем в НАТО не считают, что падение беспилотника в Румынии было преднамеренной атакой России.

Стало также известно, что в Румынии могут эвакуировать жителей посёлков напротив Измаила из-за угрозы падения обломков ракет и дронов. Поскольку Измаил постоянно подвергается российским атакам, а от румынского села его отделяет всего 300 метров.