Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему официальный протест из-за падения российских беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

Заявление МИД опубликовали румынские издания.

"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Румынский дипломат призвал Россию "прекратить действия, угрожающие безопасности региона".

Напомним, накануне главком ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой Генштаба Румынии ситуацию после атак РФ на украинские порты на Дунае.

Беседа произошла после того, как в Румынии обнаружили новые фрагменты беспилотника, упавшего после удара по укранским портам на Дунае.

Между тем в НАТО не считают, что падение беспилотника в Румынии было преднамеренной атакой России.