"Полицейские" аннексированного Крыма массово подают в отставку из-за опасений остаться без пенсии
Сотрудники "полиции" аннексированного Крыма массово подали в отставку из-за опасений остаться без пенсии.
Об этом пишут российские паблики.
Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского о выходе Украины 23 сентября 2023 года из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ.
Крымские "полицейские" за последние несколько дней написали несколько сотен рапортов об увольнении по выслуге лет, опасаясь, что из-за указа президента Украины их стаж будет считаться только с 2014-го, а годы работы в украинских органах обнулятся.
В МВД РФ заявляют, что пенсии сохранятся, потому что Путин в 2014 году выдал указ, по которому всем перешедшим на сторону РФ полицейским Крыма сохраняется стаж работы в МВД Украины.
Но далеко не все сотрудники после этого отозвали свои рапорта.
Напомним, 26 декабря Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств - участников Содружества независимых государств.
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