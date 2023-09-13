Сотрудники "полиции" аннексированного Крыма массово подали в отставку из-за опасений остаться без пенсии.

Об этом пишут российские паблики.

Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского о выходе Украины 23 сентября 2023 года из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ.

Крымские "полицейские" за последние несколько дней написали несколько сотен рапортов об увольнении по выслуге лет, опасаясь, что из-за указа президента Украины их стаж будет считаться только с 2014-го, а годы работы в украинских органах обнулятся.

В МВД РФ заявляют, что пенсии сохранятся, потому что Путин в 2014 году выдал указ, по которому всем перешедшим на сторону РФ полицейским Крыма сохраняется стаж работы в МВД Украины.

Но далеко не все сотрудники после этого отозвали свои рапорта.

Напомним, 26 декабря Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств - участников Содружества независимых государств.

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