Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.
Документ объявляет на аннексированном полуострове декоммунизацию и новое районное деление, которое еще должен конкретно определить Кабинет министров.
Далее там будут созданы украинские районные государственные администрации и принят закон об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.
"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о проекте заявления Верховной Рады касательно государственной политики по деоккупации Крыма.
Также мы сообщали, что в этом законопроекте прописано, что война не может закончиться, пока Украина не вернёт все территории, которыми владела по состоянию на 1991 год.
Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.