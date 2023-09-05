Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.

Документ объявляет на аннексированном полуострове декоммунизацию и новое районное деление, которое еще должен конкретно определить Кабинет министров.

Далее там будут созданы украинские районные государственные администрации и принят закон об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о проекте заявления Верховной Рады касательно государственной политики по деоккупации Крыма.

Также мы сообщали, что в этом законопроекте прописано, что война не может закончиться, пока Украина не вернёт все территории, которыми владела по состоянию на 1991 год.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

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