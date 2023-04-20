В Украине вновь заговорили о накопительных пенсиях. На днях в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект на эту тему.

Большая часть норм взята из старых проектов по обязательному накопительному пенсионному страхованию, предусматривавших, что работодатели будут отчислять на будущие пенсии своих работников по 1-3% от их зарплат.

Но есть важные нововведения. Первое - "сбрасываться" на пенсии украинцам, согласно новому проекту, будут не только работодатели, но и государство. Второе - самим людям отчислять часть зарплаты на будущую пенсию уже не нужно. Но делать это можно добровольно. И тем, кто согласится, государство поможет дополнительными отчислениями. Такой вариант является своего рода компромиссом между интересами бизнеса и властей.

Ранее глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко рассказывал "Стране", что идут дискуссии по поводу накопительных пенсий и "бизнес не готов к дополнительной финансовой нагрузке, особенно во время войны".

К слову, запуск накопительных пенсий хотят ускорить: новый закон, если его примут, начнет действовать уже в этом году.

Как это изменит ситуацию с пенсиями в Украине? Планируется, что параллельно будут действовать две системы: и солидарная, и накопительная. Это значит, что украинцы в будущем могут рассчитывать на две пенсии: обычную"и ту, на которую накопят.

Но, как сказал нам глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по новой модели остается масса вопросов.

"Понадобятся большие вливания из бюджета: и Пенсионному фонду, чтобы перекрыть сокращение поступлений от ЕСВ по солидарной системе, и на персональные накопительные счета украинцам. Непонятно, где взять миллиарды гривен в условиях дефицитного бюджета. Но главное - неясно, как сохранить и приумножить пенсионные накопления. Скорее всего, деньги будут инвестировать в ОВГЗ, ставки по которым сейчас 16-17% годовых. А инфляция 24%, то есть фактически сбережения будет попросту съедать инфляция", - отметил Пендзин.

Разбирались, как в Украине будут запускать накопительные пенсии и какую прибавку смогут получить пенсионеры.

Есть установка из ОП ускорить пенсионную реформу

На днях в парламенте зарегистрировали новый законопроект на тему накопительных пенсий. Проект №9212 в Раду подала группа депутатов, среди авторов указаны Давид Арахамия, Галина Третьякова, Леся Забуранна и Лада Булах.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас в солидарной системе, по данным пенсионного фонда, зарегистрированы 12,17 миллионов застрахованных лиц - то есть тех, за которых платят единый социальный взнос. А пенсионеров в стране 10,9 миллионов. То есть количество плательщиков ЕСВ и тех, кто претендует на выплаты, практически сравнялось.

При этом в Украине и дальше сокращается трудоспособное население.

"При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины до 2050 года на 28%. В то же время доля лиц старше 60 лет вырастет до 32%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста увеличится почти вдвое", - отмечается в пояснительной записке.

То есть на одного работающего будет приходиться уже два пенсионера, что вряд ли позволит постоянно повышать пенсии до более-менее достойного уровня.

Добровольные накопительные пенсии (их можно откладывать через негосударственные пенсионные фонды) пока не стали массовыми. В негосударственных фондах на сегодня около 900 тысяч участников, а пенсионные выплаты получают меньше 90 тысяч. Всего добровольным накопительным страхованием охвачено всего 7% работающего населения. А через негосударственные пенсионные фонды за все время прошло около 5 млрд гривен, что, конечно же, не идет ни в какое сравнение с бюджетом государственного Пенсионного фонда по солидарной системе.

То есть система добровольного накопительного пенсионного страхования "не справляется с основной целью существенного дополнения солидарной системы и обеспечения достаточного уровня жизни после выхода на пенсию", говорится в пояснительной записке.

Поэтому предлагается запустить обязательное накопительное страхование. Предполагается, что будут параллельно работать две пенсионные системы: и нынешняя солидарная, и новая накопительная. И, следовательно, украинцы станут зарабатывать себе сразу две пенсии: обычную и накопительную. Как ожидается, в итоге это позволит выйти на более-менее нормальную сумму. При этом даже приблизительный размер будущих выплат не называется.

Отметим, что нынешний законопроект - далеко не первый вариант на тему накопительный пенсий.

Уже несколько лет власти обсуждают разные идеи по поводу пенсионных накоплений. Например, в 2021 году Минсоцполитики заявляло, что разработало систему, которая позволит повысить пенсии вдвое - с 3,5 тысяч до 7 тысяч. Обсуждалась модель отчислений по 2% с зарплаты от работника и его работодателя с возможностью дальнейшего повышения. А чтобы не было излишней нагрузки на бизнес, ЕСВ хотели снизить на 2%. Пилотный проект по пенсиям планировали запустить в 2022 году, а с 2023-го - расширить эксперимент на всю страну. Но война отменила эти планы.

Кроме того, было несколько законопроектов на тему накопительных пенсий. Например, проект №2683 главы профильного парламентского комитета Галины Третьяковой предусматривал, что копить на пенсии будут в складчину работники и работодатели - отчислять по 1% и 2% от зарплаты соответственно с постепенным увеличением взносов до 7%. По расчетам, которые содержатся в пояснительной записке, к 2025 году работники и работодатели должны были бы отчислять не менее чем по 2 тысячи гривен в месяц. Распоряжаться этими деньгами, по задумке Третьяковой, должно было некое пенсионное казначейство, на содержание которого хотели пустить 0,1% собираемых взносов. Но в итоге этот проект отправили на доработку.

Также был проект Кабмина, касающийся пенсионеров-льготников, по которому для работодателей вредных производств ЕСВ хотели увеличить на 7-15%, и за счет дополнительных средств копить на пенсии работникам вредных производств. Но до голосования в сессионном зале дело так и не дошло. Не в последнюю очередь из-за лоббистских усилий бизнеса, который не готов копить на пенсии своим работникам. Или, как минимум, требует компенсаций.

Как рассказал нам глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, постоянно шли активные дискуссии с властями по поводу процента отчислений и размера ЕСВ.

"Бизнес не готов к дополнительной налоговой нагрузке, тем более в войну", — отметил Мирошниченко.

Кроме того, потенциально взрывоопасной темой эксперты считали требование по обязательным пенсионным отчислениям с рядовых граждан. Хотя процент вроде бы небольшой (1-2% от зарплаты), но в сумме с другими налогами (НДФЛ, военный сбор) общая налоговая нагрузка на зарплату превысила бы психологическую планку в 20%.

Новый вариант модели накопительных пенсий является своего рода компромиссом: впервые в процессе накопления пенсий появляется государство и бюджетные вливания. А людям обязательно откладывать себе на пенсии уже не нужно - это можно делать в добровольном порядке.

"С новым проектом по накопительным пенсиям спешили, потому что есть установка из Офиса президента ускорить пенсионную реформу. За основу взяли один из старых проектов, даже забыли поменять дату вступления в силу - оставили январь 2023 года, который уже прошел. Так что на этот раз, скорее всего, проект не отложат под сукно, а примут максимально оперативно", — сказал нам источник, близкий к Минфину.

О планируемой пенсионной реформе еще в январе этого года заявлял на одном из заседаний Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уже тогда кратко озвучил содержание нового законопроекта, отметив, что средства будут идти на пенсионные счета из трех источников: взносов работодателей, государства и добровольных взносов работников.

Кто и как будет копить на пенсии

Что написано в новом проекте о накопительных пенсиях?

В систему накопительного страхования в обязательном порядке попадут все работающие украинцы в возрасте до 55 лет. При этом они не обязаны будут отчислять себе на пенсии часть своей зарплаты (что было прописано в прежних законопроектах на тему накопительных пенсий). Отчисления можно будет делать добровольно. При этом в качестве поощрения государство будет добавлять ко взносу человека такую же сумму - до 3% от зарплаты работника. То есть, если человек согласится отчислять ежемесячно 3% от своей зарплаты, то в итоге на его пенсионный счет перечислят 6%. В отличие от работников, для работодателей отчисления для накопительных пенсий за персонал станут обязательными. При этом размер отчислений будет расти: в 2023 году - 1% от зарплаты сотрудников, в 2024 году - 1,5%, в 2025 году - 2%. Что, как видно, существенно меньше, чем прописывалось в прежних законопроектах (до 5-7% от зарплаты). Несмотря на новые взносы, для работодателей фактически ничего не поменяется. Деньги на накопительные пенсии будут брать из ЕСВ. Его размер не меняется - 22%. Но средства перераспределят: часть, как и ранее, будет идти в общий пенсионный котел, то есть на солидарную систему пенсий, часть - на персональные накопительные счета. На паритетных условиях государство будет софинансировать накопления на пенсии вместе с работодателями. То есть, будет добавлять 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году и 2% в 2025 году. Такие же условия предусмотрены для частных предпринимателей. Они смогут откладывать себе на пенсии, и государство будет добавлять сумму, аналогичную отложенной. Участие государства в системе накопительного страхования ударит по бюджету. Только в первый год, по приблизительным расчетам (они приводятся в пояснительной записке) из бюджета потребуется 30,8 млрд гривен. Из них 15,4 млрд - на компенсации Пенсионному фонду на недополучение ЕСВ, и еще столько же - на государственную долю в накопительных взносах. О каких суммах будет идти речь в последующие годы, авторы проекта не уточняют, но они как минимум будут такими же. Накопленные средства будут собственностью граждан. И в случае смерти человека могут передаваться по наследству. Деньги будут аккумулироваться в уполномоченном государственном пенсионном фонде до конца 2025 года, а позже люди смогут выбирать любой авторизованный государством частный пенсионный фонд. Управление активами (в том числе в негосударственных пенсионных фондах) будут осуществлять авторизованные компании, а хранить их станут в авторизованных банках, которые отберут отдельно. Авторизацию будет проводить Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Чтобы уберечь пенсионные накопления от инфляции и рисков, планируется инвестировать "преимущественно консервативные финансовые инструменты". Какие именно, в проекте не указано. Также нет расчетов, как инвестирование поможет сохранить и приумножить пенсионные деньги. Это один из самых спорных моментов законопроекта. "Какие "консервативные финансовые инструменты" на сегодня доступны для инвестирования? В первую очередь, ОВГЗ. Но доходность по ним 16-17%, а инфляция - 24%. То есть получается, минус 7% в год. О каком приумножении средств может идти речь - непонятно", - говорит Пендзин. В целом, по его словам, на сегодня вряд ли можно найти способы инвестирования, которые хотя бы перекроют инфляцию. В накопительной пенсионной системе планируется создать аналог системы гарантирования банковских вкладов, что позволит избежать рисков потери пенсионных средств. Дополнительной гарантией для будущих пенсионеров должны стать жесткие требования регулятора ко всем участникам системы, говорится в пояснительной записке.

При этом в Украине по-прежнему будет действовать солидарная пенсионная система. То есть будущие пенсионеры смогут рассчитывать сразу на две пенсии: обычную (которая начисляется по специальной формуле в зависимости от средней зарплаты за последние три года) и накопительную (ее размер зависит от суммы, которую удастся накопить).

Сколько можно будет получать по накопительной системе

Главный вопрос: сколько можно накопить по новой системе. Соответственно, на какую прибавку к обычной пенсии могут рассчитывать украинцы.

По новому проекту на накопительные пенсии могут рассчитывать украинцы, которым на момент начала накоплений исполнилось не больше 55 лет. Но, как говорит Пендзин, чтобы получать более-менее нормальную сумму, нужно копить не менее 15 лет.

Получается, что общие отчисления с зарплаты работника (и от работодателя, и от государства) на накопительную пенсию составят 2% в 2023 году, 3% - в 2024 году, 4% в 2025-м и последующие годы.

Средняя зарплата в Украине в этом году составит, по прогнозам Минэкономики, около 18,3 тысяч гривен в месяц. Соответственно, на накопительные пенсионные счета украинцев будет падать в среднем по 366 гривен в месяц в 2023 году, по 549 гривен в следующем и по 732 гривны с 2025 года. В реальности суммы, скорее всего, будут больше - в зависимости от того, как станет меняться размер зарплат.

Но если брать средний вариант - 600 гривен в месяц, - то за год сумма составит 7200 гривен, а за 15 лет — 108 тысяч гривен. Но это только базовые накопления. В зависимости от выбранного способа инвестирования этих средств сумма будет расти. Например, те же ОВГЗ дадут 16-17% годовых. Что в итоге позволит увеличить накопления.

Если затем пенсионер будет получать накопительную пенсию в течение 10 лет, то получится прибавка около 2 тысяч гривен к обычной пенсии. Этот расчет условный, на основе нынешней средней зарплаты, которая, скорее всего, будет ежегодно расти. Так что в результате, как говорит Пендзин, возможен выход на планку среднего размера накопительной пенсии в 3-4 тысячи гривен.

По сути это совпадает с расчетами Минсоцполитики от 2021 года: тогда пенсионерам обещали пенсию в 7 тысяч гривен (3,5 тысячи по солидарной системе и еще столько же - по накопительной).

Сумма может быть больше, если человек согласится дополнительно отчислять средства со своей зарплаты (в этом случае до 3% от размера зарплаты будет добавлять государство). Так, если вы будете отчислять 3% с зарплаты в 18,3 тысячи, - это 549 гривен, а с учетом взноса государства — 1098 гривен в месяц или около 13,2 тысяч в год. За 15 лет можно накопить около 200 тысяч гривен - в дополнение к тому, что уже отложит для вас работодатель.

Таким образом, с учетом процентов от инвестирования размер накопительной пенсии можно увеличить до 6-8 тысяч гривен в месяц.

По состоянию на сегодня такая прибавка к обычной пенсии (которая в среднем по стране составляет 5,2 тысячи гривен) выглядит весьма заманчивой.

Но такие пенсии украинцы будут получать не сейчас, а только в перспективе. А к тому времени непонятно, что будет с инфляцией и ценами.

"15 лет - довольно большой срок. За это время, особенно с учетом нынешней инфляции, накопления могут попросту обесцениться. Тем более что пока неясны инструменты для инвестирования, которые могут хотя бы перекрыть инфляцию, не говоря уже о реальном приумножении накоплений. Так что не исключено, что прибавки к пенсии в несколько тысяч гривен в будущем хватит на один поход в магазин", — говорит Пендзин.

По его словам, вызывает вопросы схема с участием в системе обязательного накопительного страхования негосударственных пенсионных фондов.

"Будут некие авторизованные пенсионные фонды и авторизованные банки. Но нет гарантий, что они не обанкротятся, а деньги не исчезнут в неизвестном направлении. И тогда гарантировать выплаты украинцам придется за счет бюджета. То есть существуют риски создания разного рода схем с пенсионными накоплениями", - считает Пендзин.

Откуда деньги

При этом постоянно будет расти нагрузка на госбюджет по пенсиям. Из казны уже сейчас перекрывается дефицит Пенсионного фонда по солидарной системе, плюс фонду будут компенсировать уменьшение поступлений по единому социальному взносу, отчислять средства на накопительные счета украинцам (в паритете с работодателями или дополнительно еще и с работниками). Источник таких бюджетных расходов в законопроекте не указан.

Получается, что ни работодатели, ни работники не будут платить больше. По крайней мере, в принудительном порядке. Для первых остается все тот же ЕСВ в размере 22%, для вторых вообще нет никаких обязательств. А отчисления на накопительные пенсии будут идти только за счет перераспределения ЕСВ между солидарной и накопительной системой и увеличением финансирования со стороны государства. При этом у государства еще остаются обязательства по ежегодной индексации обычных пенсий.

"Такую щедрость государство могло бы позволить себе на волне роста экономики. Но за счет чего откладывать людям на пенсии, когда в стране идет спад? Разве что за счет новых заимствований, но это весьма спорный способ обеспечить гражданам достойную старость", — отмечает Пендзин.

Эксперты не исключают, что в законопроекте прописан некий начальный этап пенсионной реформы. И со временем "добровольное" участие граждан в накопительном пенсионном страховании может стать обязательным. То есть сначала людей попытаются завлечь в систему пряником (обещанием государства доплачивать такую же сумму, какую будет отчислять человек). А если эта идея не сработает, то в закон попросту могут внести поправки, обязав людей откладывать себе на пенсии. Также могут поднять вопрос об увеличении ЕСВ.