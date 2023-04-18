Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Порядок предусматривает выплату компенсации в размере 50% фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенное лицо на новое рабочее место.

Компенсация будет выплачиваться работодателям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат.

Предусмотрено, что указанный порядок предоставления компенсации вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее мы писали, что по состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально было зарегистрировано 191 тысячу безработных.

Также сообщалось, что в Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи" для неработающих граждан из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.