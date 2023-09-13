Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему решил не включать спутниковую связь Starlink в Крыму для помощи Украине, когда ВСУ хотели нанести удар по российскому флоту.

Об этом Маск заявил выступая на технологической конференции All-In Summit.

Свои действия он объяснил действующими санкциями.

"Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности была в том, что США ввели санкции против России. Они охватывают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — заявил Маск, выступая на технологической конференции All-In Summit.

По его словам, в тот момент из Украины ему поступали срочные звонки с просьбой включить спутниковую связь. Говорит, что включил бы ее, если бы поступила директива от Байдена.

Ранее сообщалось, что в США отдельные комментаторы обвинили Илона Маска в государственной измене из-за отказа включить связь Starlink, чтобы помочь Украине атаковать Черноморский флот РФ в Крыму.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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