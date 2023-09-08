Появились новые подробности об истории американского бизнесмена Илона Маска, отказавшегося помогать украинским властям атаковать российский флот у берегов Крыма.

Politico со ссылкой на изданную книгу о биографии миллиардера пишет, что Маск до принятия решения якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил Маска об возможном "ядерном ответе" со стороны РФ.

"После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink "в пределах 100 километров от крымского побережья", - говорится в публикации.

Сегодня Маск уже опроверг информацию о том, что он "приказал своим инженерам отключить покрытие". Миллиардер заявил, что покрытие было и ранее у берегов Крыма отключено. Украина просила включить его, но Маск отказал.

Ранее в ВСУ напомнили, как Илон Маск отключил Украине спутниковый интернет Starlink и к чему это привело.

После этого западные СМИ писали, что Пентагон купит Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать.