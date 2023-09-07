В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Об этом пишет Уолтер Айзексон в новой биографии Маска — передаёт CNN.

Дроны, начиненные взрывчаткой, уже приблизились к российскому флоту, но внезапно "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

"Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страх, вызванный разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками", — пишет Айзексон.

Издание утверждает, что, касательно событий в Украине, Илон Маск не по своей воле стал влиятельным субъектом, которого американские чиновники не смогли игнорировать. После этого инцидента с бизнесменом стали говорить представители Белого дома, которые озвучили своё беспокойство.

"Как я оказался на этой войне? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", — заявил Маск.

По словам телеканала, восстановить связь Маска упрашивал украинский вице-премьер Михаил Фёдоров.

"Я просто хочу, чтобы вы – человек, который меняет мир с помощью технологий – знали это", — написал министр Маску.

Делец ответил, что его впечатлил дизайн украинских подводных дронов, но он не станет снова включать связь, потому что Украина "сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение".

Ранее в ВСУ напомнили, как Илон Маск отключил Украине спутниковый интернет Starlink и к чему это привело.

После этого западные СМИ писали, что Пентагон купит Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать.