Американский бизнесмен и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы США.

Экоактивист Микаэль Шелленберг написал в Х: "Основа нашей правовой системы – "Равное правосудие перед законом" – находится в серьезной опасности. Министерство юстиции активно препятствует судебному преследованию сына президента, стремясь посадить в тюрьму его политического соперника. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы".

Маск прокомментировал пост одним словом: "Правда".

Ранее республиканцы заявили о возможном импичменте Байдена из-за скандала с украинской компанией Burisma. Следователь по уголовным делам Налогового управления США Джозеф Зиглер проинформировал Конгресс, что сын американского президента Хантер Байден и его партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона от Burisma.

Тем временем Белый дом готовится к запуску республиканцами Конгресса расследования в рамках импичмента Байдена. Это делается, чтобы дать жесткий ответ на действия политических оппонентов демократов.