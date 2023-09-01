Администрация Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса. Это делается, чтобы дать жесткий ответ на действия политических оппонентов демократов.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Байдена", - говорится в публикации.

По словам собеседников телеканала, советники главы Белого дома намерены дать "энергичный ответ против расследования", представляя действия республиканцев как бездоказательный трюк, призванный создать хаос.



"Никогда еще в современной истории импичмент не строился на полном отсутствии доказательств", - заявил один из источников.

Отмечается, что Белый дом начал готовиться к импичменту еще с первого дня работы палаты представителей конгресса США в ее нынешнем составе под контролем Республиканской партии, однако только с августа привлеченные советники принялись исследовать позицию своих политических противников для выработки ответа.

В мае республиканка и одна из соратниц Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести в Конгресс США проект закона об импичменте действующему американскому лидеру.

А в августе член палаты представителей, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента Байдену.