В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что запускает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина – визиты президента (которая возглавляет партию "Путь Грузии") в Европу вопреки позиции правительства (которое возглавляет "Грузинская мечта").

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Игнорирование вопиющих нарушений Конституции подрывает верховенство закона и демократическую конституционную систему, чего мы не можем допустить", - заявил лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе, объявляя о решении.

Для импичмента президента Грузии необходимы голоса 100 депутатов парламента, которых у правящей партии нет. Инициаторы это понимают и говорят, что "без голосов радикальной оппозиции у него (импичмента) нет перспективы исполнения".

Кобахидзе заявляет, что визиты Зурабишвили в Европу являются "контрпродуктивными" и могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее правительство не одобрило зарубежные визиты Зурабишвили, но она все равно поехала в Берлин на встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. А на сегодня в Брюсселе у нее запланирована встреча с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

В правительстве Грузии заявили, что не одобрили поездки президента в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства, отмечает "Эхо Кавказа".

Ранее мы рассказывали, что председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина попросила Грузию открыть второй фронт против России.

А в мае депутаты грузинского парламента подрались на заседании из-за возобновление авиасообщения с Россией.