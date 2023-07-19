После требования Украины передать ей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из Тбилиси последовала серия заявлений о том, что выдавать Саакашвили Украине не будут.

Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что возможности освободить Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на данном этапе нет.

Брегадзе ответил утвердительно на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания в Украине.

Тем временем вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе резко прокомментировал инициативу лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы расследовать дело о подготовке убийства Саакашвили в Грузии после ухудшения его здоровья в тюрьме.

Талаквадзе заявил, что поступки Давида Арахамии "вышли за грань нормальности и реальности" и посоветовал ему заняться расследованием незаконного пересечения Саакашвили границы Украины.

Перед этим грузинский МИД сообщил, что требование Украины передать ей экс-президента является вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее в правящей партии Грузии призыв передать Саакашвили Украине назвали оскорбительным.

Напомним, послу Грузии в Киеве из-за реакции Тбилиси по поводу Саакашвили предложили покинуть Украину.