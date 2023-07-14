В пятницу, 14 июля, Верховная Рада проголосовала за обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и европейским парламентам с призывом помиловать Михаила Саакашвили.

В тексте обращения народные депутаты призывают предоставить уполномоченному Верховная Рады по правам человека Дмитрию Лубенцу доступ к Саакашвили.

Кроме этого нардепы предлагают Раде попросить парламенты государств-членов Евросоюза принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии акта гуманизма и помилования Саакашвили.

Среди авторов проекта постановления - первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, главы фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" Давид Арахамия и Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Ранее Украина по линии МИДа уже призвала Грузию передать на лечение гражданина Украины Саакашвили, однако в Тбилиси ответили отказом.

Напомним, что в правящей партии Грузии назвали оскорбительным призыв передать Украине Саакашвили.

Также мы писали о том, что ранее Саакашвили рассказал немецким журналистам о своем состоянии.