Народные депутаты предлагают Верховной Раде призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая прежде отказалась помиловать экс-президента Грузии Саакашвили, помиловать его из-за тяжелого физического состояния.

Соответствующий проект постановления № 9491 зарегистрирован вчера в парламенте.

Постановление озаглавлено "Об обращении Верховной Рады к Зурабишвили и парламентам государств – членам Евросоюза о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили".

В тексте обращения народные депутаты призывают предоставить уполномоченному Верховная Рады по правам человека Дмитрию Лубенцу доступ к Саакашвили (который является гражданином Украины).

Кроме этого нардепы предлагают Раде попросить парламенты государств-членов Евросоюза принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии акта гуманизма и помилования Саакашвили.

Среди авторов проекта постановления - первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, главы фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" Давид Арахамия и Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Напомним, ранее Грузия отказалась передавать Украине для лечения заключенного Саакашвили.

3 июля появились фото похудевшего до неузнаваемости Саакашвили. Его брат Давид предположил, что это результат того, как с Саакашвили обращались, в каких условиях он был много месяцев.

В марте сам Саакашвили заявлял, что ему грозит полиорганная недостаточность, и он все время испытывает невыносимую боль.

Комментируя фото изможденного экс-президента Грузии, Владимир Зеленский заявил о желании принять Саакашвили в Украине, ведь у того есть украинское гражданство.