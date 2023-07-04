В правящей партии Грузии заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского передать Украине Михаила Саакашвили стал для них оскорбительным.

"Оскорбительно само по себе то, что к отправке Саакашвили в Грузию причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня та же власть требует его возвращения в Украину", – заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Вчера президент Украины, комментируя появившиеся фотографии изможденного Саакашвили, заявил, что Россия руками грузинских властей "убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили". На фото видно, что экс-президент Грузии продолжает стремительно терять вес. Его брат заявил, что "дело идет к летальному исходу".

После этого в МИД сообщили, что сегодня проведут "жесткий разговор" с послом Грузии. Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его в Украину.

Ранее мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили и заявила, что грузинский народ хочет его наказания.