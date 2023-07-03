Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указание президента Владимира Зеленского вызвать посла Грузии и предложить ему уехать в Тбилиси в течение 48 часов. Сообщается, что завтра в дипломатическом ведомстве с послом проведут "жесткий разговор".

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины в Telegram.

"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", – заявил Дмитрий Кулеба, сообщает МИД.

Напомним, сегодня Зеленский осудил действия грузинских властей, руками которых, по его словам, Россия "прямо сейчас убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили". Он поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Ранее появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы. На них видно, что экс-президент Грузии продолжает стремительно терять вес. Его брат заявил, что "дело идет к летальному исходу".

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили и заявила, что грузинский народ хочет его наказания.