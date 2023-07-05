В правящей партии "Грузинская мечта", где ранее назвали оскорбительным призыв передать Украине Михаила Саакашвили, отказали Киеву в передаче заключенного экс-президента для лечения.

Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе сообщил, что Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили.

"Конечно же, никаких консультаций (с украинской стороной – Ред.) по поводу Саакашвили не будет. Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте", - отметил он.

Кобахидзе снова назвал заявления Украины "оскорбительными", но добавил, что Грузия готова оставаться в режиме "односторонней дружбы".

Между тем посол Грузии в Украине вернется в Тбилиси в ближайшее время после рекомендации Киева покинуть страну, сообщает глава МИД Грузии.

Как писала "Страна", 3 июля появились фото неузнаваемо худого Саакашвили. Его брат Давид, прокомментировал нашему изданию снимки и предположил, что это результат того, как с Саакашвили обращались, в каких условиях он был много месяцев. Давид не знает, сколько килограммов сейчас весит Михаил, но "он продолжает терять вес и идет к летальному исходу".

В марте сам Саакашвили заявлял, что ему грозит полиорганная недостаточность, и он все время испытывает невыносимую боль.

Комментируя фото изможденного экс-президента Грузии, Владимир Зеленский заявил о желании принять Саакашвили в Украине, ведь у того есть украинское гражданство.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Саакашвили и заявляет, что грузинский народ хочет его наказания.