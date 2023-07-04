Стали известны подробности общения сотрудников украинского МИД с послом Грузии касательно передачи Украине осужденного Михаила Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает обеспокоенность. Фактически посла высылают из Украины.

Подробности визита дипломата в МИД сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в МИД, посла Георгия Закарашвили сегодня вызвали на разговор по поручению Владимира Зеленского, выразили решительный протест и призвали уехать в Грузию для консультации с властями по поводу передачи Саакашвили Украине.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.

Между тем сегодня в Грузии назвали призыв Зеленского передать Украине Саакашвили "оскорбительным".

Напомним, накануне появились фото неузнаваемо худого грузинского политика. Его брат подозревает отравление.