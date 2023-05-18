Республиканка и одна из известных соратниц экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести в Конгресс США проект закона об импичменте действующему американскому лидеру Джо Байдену.

Об этом пишет The Hill.

По ее мнению, президент США не обеспечивает соблюдение миграционного законодательства и защиту границы с Мексикой.

"С высочайшей степенью торжественности я заявляю о своем намерении представить сегодня проект закона об импичменте президенту США, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением страны", - заявила конгрессвумен.

Напомним, по данным опроса общественного мнения Langer Research Associates, рейтинг Джо Байдена упал до самого низкого уровня в его карьере, а большинство опрошенных американцев заявили, что поддержали бы Дональда Трампа на выборах президента.

Еще осенью прошлого года бывший президент США Дональд Трамп интересовался возможностью объявления импичмента главе государства Джо Байдену. Сообщалось, что Трамп активно расспрашивал членов Республиканской партии, сколько раз они готовы проводить процедуру импичмента.