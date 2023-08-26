Президент США Джо Байден и его сын Хантер замешаны в коррупции, связанной с правительством Украины.

Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью изданию Fox News.

"Я не хочу иметь дело с недоказанными фактами, но моё личное твердое убеждение заключается в том, что да, это было именно так: их подкупали. И тот факт, что Джо Байден отдал миллиард долларов США в обмен на моё увольнение – разве это не случай коррупции?" - заявил Шокин.

В Белом доме эти утверждения назвали ложными и "неоднократно опровергнутыми".

При этом издание напоминает, что через год после ухода с поста вице-президента США Байден-старший упоминал, как лично оказывал давление на Петра Порошенко, чтобы тот уволил Шокина.

"Он сказал, что сообщил украинским чиновникам, что США задержат до одного миллиарда долларов помощи, предназначенной для их страны, если Шокин останется на своем посту", - пишет Fox News.

По словам Шокина, на момент своего увольнения он проверял газодобывающую компанию Burisma, где Хантер Байден входил в состав наблюдательного совета.

"Бывший деловой партнер Хантера Девон Арчер, который входил в совет директоров Burisma, на закрытом слушании в Комитете по надзору Палаты представителей в июле дал показания, что на фоне давления со стороны офиса прокурора Шокина и других организаций, расследующих дело Burisma, руководители компании обратились к Хантеру за помощью. Арчер сказал, что Хантер "позвонил в Вашингтон", чтобы с помощью отца уволить Шокина", - говорится в статье.

Отметим, что Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года.

Как мы сообщали, республиканцы американского парламента заявили о возможном импичменте Байдена из-за скандала с украинской компанией Burisma.

Ранее стало известно, что доходы от украинской компании Burisma сын Байдена потратил на алкоголь и наркотики.