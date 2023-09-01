Президент США Джо Байден мог использовать псевдоним, чтобы обсуждать с сыном Хантером трудоустройство чиновника в Белый дом.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Согласно электронному письму из ноутбука Хантера Байдена, в 2014 году тогдашний вице-президент Джо Байден, видимо, использовал псевдоним, чтобы обсудить с сыном будущее трудоустройство в Белый дом", - сказано в материале телеканала.

Судя из посланий, Хантер Байден переписывался с Робином Уэйром с адреса электронной почты своей фирмы и просил обсудить с ним одну из позиций в Белом доме для Джона Макгрэйла, который через два месяца действительно присоединился к команде Белого дома в качестве зама советника Джо Байдена, указывает телеканал.

При этом Байден-старший в переписке якобы использовал один из приписываемых ему псевдонимов - Robin Ware.

Между тем портал America First Legal пишет, что фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca в период работы его отца вице-президентом вела постоянную переписку с Белым домом. Национальный архив предоставил электронные сообщения времен работы Байдена вице-президентом.

"Документы раскрывают ошеломляющее количество электронных писем между Rosemont Seneca и офисом вице-президента, указывая на дополнительные доказательства того, что не было разделения между бизнесом Хантера Байдена и Белым домом", - сообщает портал.

В письмах Хантер Байден запрашивал официальную документацию администрации, получал доступ в Белый дом и даже участвовал в планировании мероприятий в резиденции.

Недавно председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился в американский национальный архив с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Джо Байдена в годы его вице-президентства, в том числе под псевдонимами.

Ранее сообщалось, что Хантер как минимум 15 раз летал за рубеж на правительственном самолете вместе с отцом, когда тот занимал пост вице-президента.