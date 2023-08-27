Сын президента США Джо Байдена Хантер как минимум 15 раз летал за рубеж на правительственном самолете вместе с отцом, когда тот занимал пост вице-президента.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информацию с ноутбука, забытого Хантером Байденом в ремонтной мастерской.

Во времена вице-президентства отца Хантер возглавлял фирму Rosemont Seneca, которая больше не существует, и договаривался с деловыми партнерами о месте встречи по электронной почте, добавляя, что отец его "подвезет". Иногда в таких поездках Хантер Байден запрашивал охрану секретной службы.

Хантер сопровождал Джо Байдена во время официальных поездок в Европу, Африку, Азию, Канаду и Мексику. Например, в апреле 2010 года Байден-младший предложил встретиться своему деловому партнеру Марку Дойлу с государственными чиновниками Сербии во время поездки отца в Бельгию и Испанию.

"Как насчет того, чтобы приехать примерно 10 мая? JRB (так в письме назван Джо Байден - Ред.) будет в Мадриде, и я смогу прокатиться с ним и полететь с вами в Сербию и обратно", -написал Хантер в электронном письме Дойлу.

Однако встреча, по-видимому, сорвалась после того, как 29 апреля 2010 года Хантер изменил график своих поездок по Европе.

Спустя шесть лет Байден отправился в Сербию, а Хантер в электронном письме от 14 августа 2016 года сообщил своему коллеге, сербскому дипломату Вуку Еремичу, что он будет в Белграде, и даже пригласил его в кортеж вице-президента.

Хантер с отцом в Косово 17 августа 2016 года

Ранее у Хантера Байдена нашли обширные связи с самыми влиятельными чиновниками администрации США.

Также выяснилось, что Джо Байден общался с партнерами своего сына по бизнесу. Правда, как заверяют демократы, исключительно о погоде.