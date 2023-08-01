Президент США Джо Байден впервые признал свою седьмую внучку Нэйви, которая четыре года назад родилась вне брака у его сына Хантера.

Отцовство Хантера Байдена было недавно подтверждено ДНК-анализом, и он уладил вопросы алиментов с подавшей на него в суд матерью ребенка, бывшей стриптизершей Лунден Робертс.

"Это не политическое, а семейное дело. Мы с Джилл желаем только лучшего для всех наших внуков, в том числе Нэйви", - заявил президент США.

В прошлом Джо Байден с раздражением реагировал на вопросы журналистов о Нэйви и отказывался на них отвечать.

В своих мемуарах Хантер Байден пишет, что встречи с Лунден Робертс проходили в наркотическом угаре и почти не оставили воспоминаний, но он готов нести ответственность за их последствия.

В мае в суде штата Арканзас прошло слушание в отношении запроса Хантера Байдена о снижении алиментов на поддержку его 4-летней дочери от внебрачных связей с Робертс.

Недавно Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.