Байден впервые признал свою внучку Нэйви, которую его сыну Хантеру родила стриптизерша
Президент США Джо Байден впервые признал свою седьмую внучку Нэйви, которая четыре года назад родилась вне брака у его сына Хантера.
Отцовство Хантера Байдена было недавно подтверждено ДНК-анализом, и он уладил вопросы алиментов с подавшей на него в суд матерью ребенка, бывшей стриптизершей Лунден Робертс.
"Это не политическое, а семейное дело. Мы с Джилл желаем только лучшего для всех наших внуков, в том числе Нэйви", - заявил президент США.
В прошлом Джо Байден с раздражением реагировал на вопросы журналистов о Нэйви и отказывался на них отвечать.
В своих мемуарах Хантер Байден пишет, что встречи с Лунден Робертс проходили в наркотическом угаре и почти не оставили воспоминаний, но он готов нести ответственность за их последствия.
В мае в суде штата Арканзас прошло слушание в отношении запроса Хантера Байдена о снижении алиментов на поддержку его 4-летней дочери от внебрачных связей с Робертс.
Недавно Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.