Президент США Джо Байден отдыхает на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. В резиденцию на Рехобот Бич его привез кортеж из двух десятков машин.

Несколько дней назад его недельный отпуск анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден провел воскресный день на пляже с супругой. Также он катался на велосипеде с сопровождении агентов секретной службы.

В этом месяце отдыхающего Байдена замечают уже дважды. Три недели назад полуголого президента США видели на общественном пляже в штате Делавэр неподалёку от его дома. Президентская семья отдыхала в шезлонгах под наблюдением сотрудников секретной службы. Несмотря на это, почти никто из присутствующих на пляже не обращал на Байдена никакого внимания.

По подсчётам американских СМИ, с момента вступления в должность Байден провёл 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от срока нахождения на должности главы государства. Как заметили пользователи соцсетей, такое количество дней отпуска многие не получают, "работая всю жизнь", и назвали лидера США "самым отдыхающим президентом".

Между тем почти 50% рабочего населения США вынуждены отказаться от путешествий в летние отпуска из-за дороговизны.