Принадлежащая президенту США Джо Байдену овчарка по кличке Коммандер возрастом около двух лет за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы. Один из укушенных попал в больницу.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства, доступ к которой получила группа консервативных активистов Judicial Watch.

Нападения Коммандера произошли после того как другой пес Байдена Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение, говорится в материале издания.

Одному из сотрудников Секретной службы, которому пес президента прокусил руку и бедро, пришлось проходить лечение в больнице. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино, пишет издание.

"Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена", - заявил газете глава Judicial Watch Том Фиттон.

Как подчеркивает газета, сообщения о нападениях Коммандера на людей ограничиваются периодом с сентября 2022 года по январь 2023 года, и, вероятно, на самом деле их могло быть больше.

Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками: пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором.

Мейджор "прославился" агрессивным поведением, из-за чего его отправляли на перевоспитание к кинологу, но в итоге решили оставить жить у друзей семьи Байденов.