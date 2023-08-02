Свидетель в расследовании возможной коррупции в семье президента США сообщил законодателям, что Джо Байден общался с бизнес-партнерами своего сына Хантера, но не о делах, а о погоде.

Подробностями закрытых слушаний в комитете палаты представителей по поводу возможной коррупции Байденов поделился с журналистами демократ из палаты представителей Дэн Голдман.

По словам Голдмана, комитет опросил бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и несколько лет назад получил срок за участие в мошеннической схеме с облигациями коренных племен, который пока не отбыл.

"Это было частью ежедневных разговоров, которые были у Хантера Байдена с отцом. И звучало так, будто большую часть времени нынешний президент Байден не знал, с какими людьми он на связи, его просто просили сказать "привет", он говорил, какая погода, что происходит на его конце... Свидетель был очень последователен в том, что никогда эти разговоры не имели никакого отношения к бизнесу, это были исключительно праздные разговоры", - сказал Голдман.

Такую постановку вопроса уже оценили республиканцы из юридического комитета палаты. Они так процитировали коллегу-демократа: "Да, Джо Байден разговаривал с бизнес-партнерами Хантера... Но честно-пречестно они говорили только о погоде".

По словам республиканцев, на слушаниях выяснилось, что когда Джо Байден был вице-президентом США, то лично и по телефону участвовал в ужинах Хантера Байдена с его иностранными деловыми партнерами более 20 раз.

Ранее мы писали, что бизнес-партнеры Хантера посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США.