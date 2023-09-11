В США отдельные комментаторы обвинили Илона Маска в государственной измене из-за отказа включить связь Starlink, чтобы помочь Украине атаковать Черноморский флот РФ в Крыму.

В соцсети Х (бывшем Twitter) миллиардер под одним из таких обвинений оставил комментарий.

В записи Маск заявил, что отстаивает только интересы США, которые не объявляли России войну.

"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", - ответил Маск в своей соцсети.

Ранее сообщалось, что Маск отказался включать Starlink у берегов Крыма после угрозы ядерного ответа со стороны России. Издание Politico со ссылкой на изданную книгу о биографии миллиардера написало, что Маск до принятия решения якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил бизнесмена о возможном "ядерном ответе" со стороны РФ.

После этого разразился еще один скандал, связанный со спутниковым интернетом Маска: предприниматель без разрешения рассекретил переписку с вице-премьером Украины Михаилом Федоровым о Starlink.