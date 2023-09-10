Американский миллиардер Илон Маск и его бывшая партнерша, канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) тайно родили третьего ребенка. Об этом говорится в еще не опубликованной биографии Маска, написанной журналистом Уолтером Исаасоном.

Обзор книги выпустила газета The New York Times.

Согласно биографу, третий ребенок пары - мальчик, его зовут Техно Механикус, но близкие коротко называют его Тау. В статье NYT не приводятся подробности, где и когда он появился на свет, младше или старше других детей Маска и Граймс. Неясно также, содержится ли такая информация в биографии.

С учетом Техно Механикуса у основателя Tesla и SpaceX есть 10 биологических детей от трех разных женщин. С Граймс он имеет еще двух общих детей: сына X Æ A-12 и дочь Exa Dark Sideræl, которую выносила суррогатная мать.

У предпринимателя также пятеро детей от первого брака с писательницей Джастин Уилсон.

А в прошлом году стало известно, что в 2012-м у Маска тайно родились близняшки от топ-менеджера его компании Neuralink Шивон Зилис.

Похоже, Маск сознательно стремится иметь много детей. В 2019 году на всемирной конференции в Шанхае, посвященной искусственному интеллекту, миллиардер высказал свои опасения по поводу рождаемости.

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", - сказал он тогда.

В мае 2020 года мы сообщали о рождении сына Маска и Граймс X Æ A-12.

А чуть более года спустя, в сентябре 2021-го, пресса сообщала, что миллиардер и певица расстались.