Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск явился на вручение наград журнала Time в Нью-Йорке вместе с младшим сыном X Æ A-12.

Видеозапись церемонии опубликовали соцсети и Ютуб-каналы.

Маск, ставший "Человеком года" по версии Time, вышел на сцену под аплодисменты и возгласы умиления. На руках он держал полуторагодовалого X Æ A-12. Во время выступления отца мальчик сидел у него на коленях и держался за лацкан пиджака.

Журнал Time по традиции объявил человека года в последнем декабрьском номере.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и раздобыть для людей новую. Клоун, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян; безумный гибрид Томаса Эдисона, Финеаса Тейлора Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из "Хранителей", задумчивый, богоподобный человек, который изобретает электромобили и переезжает на Марс", - так Time охарактеризовал миллиардера.

X Æ A-12 родила певица Граймс в мае 2020 года. Он стал седьмым для Маска и первенцем для нее. Имя ребенка произносится как "Экс Эш Эй Твелв". В документах оно записано X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии при регистрации детей нельзя использовать цифры и символы.

В сентябре стало известно, что родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения.