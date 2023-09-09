Американский бизнесмен Илон Маск без разрешения рассекретил переписку с вице-премьером Украины Михаилом Федоровым о Starlink.

Об этом пишет Financial Times.

Издание сообщает, что американский миллиардер передал своему биографу Уолтеру Айзексону личную переписку по поводу Starlink с украинским вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Биография и связанная с ней колонка Айзексона в газете Washington Post в пятницу содержат текстовые сообщения, в которых Федоров просит Маска восстановить связь Starlink для ВСУ.

"Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично", - заявил Федоров.

Однако позже украинский вице-премьер изменил мнение и заявил в соцсети Х (ранее Twitter), что официально дает разрешение американскому бизнесмену на публикацию истории их переписок в новой автобиографической книге о Маске.

"По правде говоря, очень жду книгу", – добавил Федоров.

Ранее появилось сообщение Маска о том, что он не согласился помочь украинским властям организовать атаку на российский Черноморский флот.

А издание Politico написало, что Маск отказался включать Starlink у берегов Крыма после угрозы ядерного ответа со стороны России.