Сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в отношении SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине расширение частной спутниковой сети Starlink из-за атаки на российские военные корабли у побережья Крыма.

Об этом пишет Bloomberg.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", - заявила Уоррен в понедельник в Капитолии.

Ожидается, что Маск, генеральный директор SpaceX, будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытом саммите с сенаторами в Капитолии в среду.

Уоррен, член комитета по вооруженным силам, заявила, что она также хочет, чтобы министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией.

Также председатель Комитета Сената по вопросам вооруженных сил Джек Рид, демократ из Род-Айленда, заявил, что он обеспокоен этой проблемой, учитывая, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты сами решают, что с ними делать.

Он отметил позитивные изменения в том, что SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков в целях национальной безопасности, "но он не может быть последним словом, когда дело касается национальной безопасности", - сказал Рид о Маске.

Напомним, в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

После этого, в США отдельные комментаторы обвинили Илона Маска в государственной измене из-за отказа включить связь Starlink, чтобы помочь Украине атаковать Черноморский флот РФ в Крыму.