В России заявляют, что в Орловской области произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника. Сообщается, что загорелись резервуары с топливом.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Местные жители говорят, что перед взрывом они слышали звук, похожий на беспилотник.

По словам губернатора Орловской области РФ Андрея Кличкова, беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе, место происшествия оцеплено, ситуация находится под полным контролем.

Кадры пожара в российском городе Орел после ночной атаки беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым и Москву, все они якобы были сбиты ПВО.

По данным британской разведки, РФ усиливает ПВО вокруг Москвы, пытаясь заверить общественность, что все под контролем и стремясь более эффективно защищаться от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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