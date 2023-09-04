В Москве поступило сообщение о минировании школ и торговых центров.

Об этом сообщили экстренные службы столицы РФ.

Также в пабликах появилась предварительная информация, что и в Крыму сообщают о массовом минировании школ и проведении эвакуации.

А в Ленинградской области объявили план "Режим" из-за неопознанного объекта в небе, который, как сообщается, прилетел со стороны Прибалтики. С ним пытались установить связь, но спустя 30 минут неизвестный летающий аппарат исчез так же неожиданно, как и появился, сообщают местные паблики.

Ранее мы писали, что на первое сентября в Киеве поступали сообщения о минировании всех школ и колледжей. Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Киевские власти призвали сохранять спокойствие и следить за обновлением информации.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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