В последние недели Россия пересмотрела расположение своей системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, стремясь более эффективно защищаться от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

С начала сентября 2023 года российские системы ПВО SA-22 вокруг столицы РФ были размещены на возвышенных башнях и пандусах. Ранее, после ударов по Энгельсской и Рязанской авиабазам в декабре 2022 года, Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве, отмечают в британской разведке.

"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - говорится в отчете.

Напомним, 5 сентября минобороны РФ утверждало, что были уничтожены беспилотники, которые "пытались совершить атаку на Москву".

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