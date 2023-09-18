В понедельник, 18 сентября, в Украине идет 572-й день войны с Россией.

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18 сентября

07.15 Россия сегодня ночью нанесла очередной ракетный удар по Украине.

О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики.

Мониторинговые каналы пишут, что ракеты направлялись в район Староконстантинова, где находится военный аэродром, который уже ранее неоднократно был целью атак РФ.

В настоящее время по Украине - отбой воздушной тревоги.