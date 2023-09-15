Румыния может начать сбивать российские дроны.

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны генерал Георге Влад, сообщает Digi24.

На вопрос журналистов, применит ли Румыния собственные зенитные комплексы против российских беспилотников, генерал ответил, что все зависит от уровня угрозы.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", - сказал Влад.

Румынская армия также направила 600 военных в район дельты Дуная к границе с Украиной.

"Мы развернули несколько радаров, активизировали нашу оборону и обсудили наших партнеров по НАТО, чтобы найти решение для противостояния российской агрессии", - цитирует генерала издание.

Напомним, накануне Министерство обороны Румынии еще больше ограничило полеты на границе с Одесской областью, страдающей от атак российских беспилотников.

Также на днях в МИД Румынии вызвали временного поверенного в делах России и передали ему официальный протест из-за падения российских беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

В то же время власти Румынии призвали граждан не беспокоиться из-за падений российских дронов. По их словам, "никто на страну не нападает".