Падение обломков российского беспилотника на территорию Румынии является не нападением на страну НАТО, а случайным инцидентом. Об этом уже второй раз за последние дни заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Его слова приводит издание Stiri.

"У нас нет преднамеренного нападения на союзника по НАТО. Инциденты могут случиться, случались раньше и могут повториться в будущем. Такие события следует классифицировать как инциденты, а не как преднамеренные нападения. НАТО принимает меры по защите союзной территории, в том числе в случае с Румынией", - заверил заместитель Столтенберга.

Джоанэ сейчас находится с визитом в Молдове, где встречается с военно-политическим руководством страны.

Он также сказал, что Кишинев находится в зоне гибридной войны со стороны РФ.

Вчера премьер-министр Румынии Марчел Чолаку тоже заявил, что никто преднамеренно на страну не нападает, и призвал соотечественников не беспокоиться.

"Речь не идет об атаке на Румынию. Люди добрые, никто на нас не нападает. Давайте успокоимся. Никто на нас не нападал, и никто не нападает", - сказал Чолаку.

Однако при этом МИД Румынии выразили официальный протест Кремлю после падения беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.