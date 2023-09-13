Власти Румынии успокаивают своих граждан из-за участившихся падений российских дронов на территорию страны.

Так, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в своем заявлении призвал соотечественников не беспокоиться.

"Речь не идет об атаке на Румынию. Люди добрые, никто на нас не нападает. Давайте успокоимся. Никто на нас не нападал, и никто не нападает", - заверил Чолаку.

По его словам, сегодня ночью на территорию Румынии упали только обломки сбитого дрона, при этом взрыва не было.

Между тем МИД Румынии выразил протест и намерен вызвать главу дипмиссии РФ в связи с обнаружением на территории страны новых обломков беспилотника, который, по румынским данным, является российским.

Об этом говорится в сообщении, распространенном румынским внешнеполитическим ведомством.

Мы рассказывали, что в Румынии после сегодняшней ночной атаки РФ по Одесской области нашли вероятные обломки дрона.

Напомним, в МИД Румынии уже выражали официальный протест Кремлю после падения беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

Ранее мы писали, что в Румынии около границы с Украиной начали строить бетонные бомбоубежища, а сегодня ночью во время обстрела Одесской области жителям этих регионов отправили уведомление об угрозе. Их призвали укрыться в подвалах или убежищах гражданской обороны.

Стало также известно, что в Румынии могут эвакуировать жителей посёлков напротив Измаила из-за угрозы падения обломков ракет и дронов. Поскольку Измаил постоянно подвергается российским атакам, а от румынского села его отделяет всего 300 метров.