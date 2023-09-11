В НАТО не видят признаков намерения РФ атаковать Румынию.

Об этом заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ.

"Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних регионов в том, что причин для беспокойства нет", — передают слова Джоанэ местные СМИ.

Он призвал к "спокойствию и уверенности" жителей регионов, соседствующих с Украиной.

Джоанэ посетил румынский уезд Дымбовица через неделю после падения обломков российского дрона в Румынии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял то же самое. По его словам, Альянс не располагает информацией о том, что инцидент с падением беспилотника в Румынии был "преднамеренной атакой России".

В то же время Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему официальный протест из-за падения российских беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

Незадолго до этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой Генштаба Румынии ситуацию после атак РФ на украинские порты на Дунае.

Беседа произошла после того, как в Румынии обнаружили новые фрагменты беспилотника, упавшего после удара по укранским портам на Дунае.