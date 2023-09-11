Весной 2024 года НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

Об этом сообщает Financial Times.

Учения Steadfast Defender ("Стойкий защитник") пройдут в феврале-марте на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Будут задействованы около 41 тысячи военных, более 50 кораблей, планируется до 700 вылетов.

В публикации говорится, что НАТО хочет проверить свою готовность к отражению потенциального российского вторжения. Планируется увеличить частоту таких учений до двух раз в год. Ранее учения проходили один раз в год.

Также сообщалось, что в Балтийском море пройдут крупные военно-морские учения Североатлатического Альянса с участием около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих, в течение которых НАТО впервые отработает действия на случай нападения России.

А сегодня в Черном море и дельте Дуная стартуют многонациональные учения "Sea Breeze 23.3". Их проводят Военно-морские силы Румынии и США с участием Украины. Также в них примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании и Турции. Учения продлятся до 15 сентября.