В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения.

Об этом сообщает Министерство обороны республики в Фейсбуке.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях Армения-США с 11 по 20 сентября пройдут совместные учения "Eagle Partner 2023", в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре "Н" Минобороны", - сказано в посте.

На учениях будут отрабатываться задачи по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии. Цель учений – повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке НАТО "Концепция оперативного потенциала".

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, часто участвуют в аналогичных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах, добавили в ведомсвте.

К слову, на днях в интервью La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "стратегической ошибкой" зависимость страны от России в сфере безопасности.

2 сентября мы писали, что в Балтийском море пройдут крупные военно-морские учения Североатлатического Альянса с участием около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих. На них НАТО впервые отработает действия на случай нападения России.

А днем ранее в Беларуси начались шестидневные военные учения ОДКБ.