Армения и Азербайджан могут заключить соглашение о мире уже к концу этого года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в эфире местного телевидения.

Григорян сообщил, что переговоры сейчас продолжаются очень активно.

"Если мы сможем сохранить такую интенсивность переговоров, и международное сообщество будет оказывать сильную поддержку достижению прогресса, то есть шанс на заключение до конца года мирного соглашения", - сказал он.

Секретарь Совбеза Армении добавил, что Ереван положительно оценивает состоявшуюся 1 июня в Кишиневе встречу лидеров.

"Это хорошая возможность продвинуть мирную повестку дня. Поддержка международного сообщества этой повестки дня очень важна", - заявил Григорян.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР. Он считает, что если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться, потому что никто не примет идею, что Армения должна развиваться и крепнуть.

А в мае Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран. По словам премьера Армении Пашиняна, Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры и открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.