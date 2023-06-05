Армения и Азербайджан могут договориться о мире уже в этом году
Армения и Азербайджан могут заключить соглашение о мире уже к концу этого года.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в эфире местного телевидения.
Григорян сообщил, что переговоры сейчас продолжаются очень активно.
"Если мы сможем сохранить такую интенсивность переговоров, и международное сообщество будет оказывать сильную поддержку достижению прогресса, то есть шанс на заключение до конца года мирного соглашения", - сказал он.
Секретарь Совбеза Армении добавил, что Ереван положительно оценивает состоявшуюся 1 июня в Кишиневе встречу лидеров.
"Это хорошая возможность продвинуть мирную повестку дня. Поддержка международного сообщества этой повестки дня очень важна", - заявил Григорян.
Напомним, в середине апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР. Он считает, что если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться, потому что никто не примет идею, что Армения должна развиваться и крепнуть.
А в мае Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран. По словам премьера Армении Пашиняна, Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры и открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.