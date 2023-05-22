Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения", - заявил премьер Армении.

Напомним, сегодня также Никол Пашинян допустил возможность выхода Армении из ОДКБ. Он казал, что этот вопрос не снят с повестки дня.

Ранее Никол Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он допустил признание Армении в границах времен СССР (то есть без Карабаха, который тогда входил в состав Азербайджана в качестве автономной области).

По его словам, мир для Армении означает налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией. Это было первое подобное заявление лидера Армении.

Напомним, что после купирования обострения в Карабахе в 2020 году Москва, Баку и Ереван подписали соглашение по поводу спорного региона. Мы анализировали его роль.

Также мы подробно рассказывали, как более 30 лет назад началась война в Карабахе.