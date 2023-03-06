В воскресенье, 5 марта, в Нагорном Карабахе произошло вооруженное столкновение. Есть убитые и раненые.

Об этом пишет "Арменпресс".

Как сообщается, азербайджанские военные обстреляли армянский транспорт, который передвигался по территории Нагорного Карабаха.

В министерстве обороны Азербайджана опубликовали свою версию событий. Там заявляют, что получили оперативную информацию о перевозке по дороге Ханкенди (Степанакерт)-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава в Карабах (где расположены российские миротворцы).

Азербайджанцы говорят, что пытались остановить и проверить автомобили, но с армянской стороны открыли огонь.

МИД Армении в свою очередь сообщает, что азербайджанская диверсионная группа напала на УАЗ, в котором находились четверо полицейских из Нагорного Карабаха. В автомобиле, по версии армянской стороны, не было ничего, кроме документации и табельного оружия.

МВД непризнанного Карабаха настаивает, что это азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурную машину полиции "республики", и что в результате пострадали сотрудники паспортно-визового отдела - один погиб и один ранен.

Также МВД Карабаха публикует видео инцидента.

Армянское информационное агентство "Арменпресс" дает свои цифры - трое погибших и один раненый.

Случившееся происходит на фоне нового обострения Карабахского конфликта.

Азербайджанские активисты уже почти три месяца блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром.

В Армении эту акцию считают блокадой армян Нагорного Карабаха.