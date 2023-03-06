В Нагорном Карабахе произошло вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном, есть жертвы. Фото
В воскресенье, 5 марта, в Нагорном Карабахе произошло вооруженное столкновение. Есть убитые и раненые.
Об этом пишет "Арменпресс".
Как сообщается, азербайджанские военные обстреляли армянский транспорт, который передвигался по территории Нагорного Карабаха.
В министерстве обороны Азербайджана опубликовали свою версию событий. Там заявляют, что получили оперативную информацию о перевозке по дороге Ханкенди (Степанакерт)-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава в Карабах (где расположены российские миротворцы).
Азербайджанцы говорят, что пытались остановить и проверить автомобили, но с армянской стороны открыли огонь.
МИД Армении в свою очередь сообщает, что азербайджанская диверсионная группа напала на УАЗ, в котором находились четверо полицейских из Нагорного Карабаха. В автомобиле, по версии армянской стороны, не было ничего, кроме документации и табельного оружия.
МВД непризнанного Карабаха настаивает, что это азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурную машину полиции "республики", и что в результате пострадали сотрудники паспортно-визового отдела - один погиб и один ранен.
Также МВД Карабаха публикует видео инцидента.
Армянское информационное агентство "Арменпресс" дает свои цифры - трое погибших и один раненый.
Случившееся происходит на фоне нового обострения Карабахского конфликта.
Азербайджанские активисты уже почти три месяца блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром.
В Армении эту акцию считают блокадой армян Нагорного Карабаха.