Российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер Армении Никол Пашинян.

"На данный момент самый главный вопрос - это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт", - сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев.

"Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты", - сказал Пашинян.

Лачинский коридор - дорога, которая соединяет населенную армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.

12 декабря движение по коридору было заблокировано людьми, которые называют себя экоактивистами. Они требуют доступа на местные золотые рудники для азербайджанских специалистов.

В Армении же акцию считают блокадой армян Нагорного Карабаха.