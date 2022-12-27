Пашинян заявил, что российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор в Карабахе
Российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер Армении Никол Пашинян.
"На данный момент самый главный вопрос - это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт", - сказал Пашинян.
Он также подчеркнул, что Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев.
"Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты", - сказал Пашинян.
Лачинский коридор - дорога, которая соединяет населенную армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.
12 декабря движение по коридору было заблокировано людьми, которые называют себя экоактивистами. Они требуют доступа на местные золотые рудники для азербайджанских специалистов.
В Армении же акцию считают блокадой армян Нагорного Карабаха.